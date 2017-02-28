Александр Грищук выиграл на этапе Гран-при в ОАЭ

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Несмотря на пристальное внимание к персоне Сергея Карякина, 33-летний Александр Грищук в преддверии соревнований имел больший опыт за своей спиной.

Двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе команды России, трехкратный золотой призер командного чемпионата мира, чемпион России, еще в детском возрасте играл в различных турнирах на национальном и на международном уровне. Александр также является трехкратным чемпионом мира по блицу, в котором он чувствует себя, как рыба в воде.

Послужной список спортсмена говорит сам за себя. И, кстати, могучего норвежца Магнуса Карлсена побеждал в 2015 году на турнире в Сент-Луисе.

Перед турниром в Шардже Грищук вновь мог оказаться за спиной своего более именитого соотечественника, но за месяц до начала соревнований стало известно, что главный представитель российских шахмат Сергей Карякин не поедет в ОАЭ. Связано такое решение было с большой загруженностью гроссмейстера, сообщил менеджер шахматиста Кирилл Зангалис.

«Сергей принял решение отказаться от участия в серии Гран-при FIDE. Официальное письмо уже направлено в федерацию.

Причиной стало большое количество турниров, в которых Сергей сыграет в 2017 году. Позднее ему предстоит выступить на турнирах в норвежском Ставангере, азербайджанском Шамкире, Кубке мира в Тбилиси и в соревнованиях серии Grand Chess Tour. Нагрузка в этом году у него будет очень серьезная, — цитирует представителя Карякина «Р-Спорт».

Таким образом, именно на Александра Грищука возлагались надежды российских поклонников шахмат. И уроженец Москвы оправдал ожидания болельщиков.

Пока российские шахматистки бились в хиджабах на чемпионате мира в Тегеране, Грищук, не избалованный вниманием СМИ — все взоры журналистов были направлены на Иран, — стартовал в ОАЭ с четырех ничьих. Лишь в пятом туре этапа Гран-при Александр одержал свою первую победу на турнире — был повержен украинец Павел Эльянов. После очередных двух мирных исходов партий, в 8-м туре российский гроссмейстер выиграл у представителя Азербайджана Шахрияра Мамедьярова.

27 февраля в заключительной встрече турнира черными фигурами Грищук сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Последовали примеру будущего победителя Гран-при и другие россияне: Александр Рязанцев, Евгений Томашевский, Дмитрий Яковенко и Ян Непомнящий также расписали мировую со своими соперниками.

По итогам девяти туров отечественный шахматист набрал 5,5 баллов — столько же в активе последних соперников россиянина, француза Максима Вашье-Лаграва и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Однако по результатам очных встреч именно Александр оказался лучшим из этой тройки гроссмейстеров. Француз финишировал вторым, азербайджанец — третьим.

Все они на первом этапе Гран-При заработали по 140 зачетных баллов.

Россиянин практически обеспечил себе место в турнире претендентов на мировую корону в 2018 году. Ведь путевки на этот шахматный форум завоюют двое лучших по итогам всей серии.

Другие представители России ненамного отстали от победителя Гран-при. Яковенко занял шестое место, проиграв лидеру всего полбалла. Непомнящий с таким же результатом финишировал восьмым. Томашевский занял 17-е место с 3,5 очками, а у Рязанцева лишь три очка и последнее, 18-е место.

Китайская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань стала лишь 14-й.

Стоит также отметить, что, по мнению экспертов, Гран-при в ОАЭ получился одним из самых скучных этапов в истории всех подобных турниров.

Идея повысить зрелищность соревнования с помощью швейцарской системы в девять туров закончилась провалом: большое количество ничьих является яркой тому иллюстрацией.

Также не обошлось и без технических накладок — интернет-трансляция постоянно давала сбои.