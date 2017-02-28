Александр Грищук выиграл на этапе Гран-при в ОАЭ
Россиянин Александр Грищук стал победителем этапа
Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который в понедельник завершился в Объединенных Арабских Эмиратах. Данный форум являлся первым этапом отбора в турнир претендентов на матч против чемпиона мира.
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Несмотря на пристальное внимание к персоне Сергея Карякина, 33-летний Александр Грищук в преддверии соревнований имел больший опыт за своей спиной.
Двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе команды России, трехкратный золотой призер командного чемпионата мира, чемпион России, еще в детском возрасте играл в различных турнирах на национальном и на международном уровне. Александр также является трехкратным чемпионом мира по блицу, в котором он чувствует себя, как рыба в воде.
Послужной список спортсмена говорит сам за себя. И, кстати, могучего норвежца Магнуса Карлсена побеждал в 2015 году на турнире в
Перед турниром в Шардже Грищук вновь мог оказаться за спиной своего более именитого соотечественника, но за месяц до начала соревнований стало известно, что главный представитель российских шахмат Сергей Карякин не поедет в ОАЭ. Связано такое решение было с большой загруженностью гроссмейстера, сообщил менеджер шахматиста Кирилл Зангалис.
«Сергей принял решение отказаться от участия в серии
Причиной стало большое количество турниров, в которых Сергей сыграет в 2017 году. Позднее ему предстоит выступить на турнирах в норвежском Ставангере, азербайджанском Шамкире, Кубке мира в Тбилиси и в соревнованиях серии Grand Chess Tour. Нагрузка в этом году у него будет очень серьезная, — цитирует представителя Карякина «Р-Спорт».
Таким образом, именно на Александра Грищука возлагались надежды российских поклонников шахмат. И уроженец Москвы оправдал ожидания болельщиков.
Пока российские шахматистки бились в хиджабах на чемпионате мира в Тегеране, Грищук, не избалованный вниманием СМИ — все взоры журналистов были направлены на Иран, — стартовал в ОАЭ с четырех ничьих. Лишь в пятом туре этапа
27 февраля в заключительной встрече турнира черными фигурами Грищук сыграл вничью с французом Максимом
По итогам девяти туров отечественный шахматист набрал 5,5 баллов — столько же в активе последних соперников россиянина, француза Максима
Все они на первом этапе
Россиянин практически обеспечил себе место в турнире претендентов на мировую корону в 2018 году. Ведь путевки на этот шахматный форум завоюют двое лучших по итогам всей серии.
Другие представители России ненамного отстали от победителя
Китайская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань стала лишь 14-й.
Стоит также отметить, что, по мнению экспертов,
Идея повысить зрелищность соревнования с помощью швейцарской системы в девять туров закончилась провалом: большое количество ничьих является яркой тому иллюстрацией.
Также не обошлось и без технических накладок —
Следующие соревнования серии
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