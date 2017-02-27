Россиянин Грищук стал победителем этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

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В заключительном, девятом туре соревнований Грищук сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом из Франции.

По итогам турнира Грищук набрал 5,5 очка. Такое же количество баллов у Вашье-Лаграва и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, но они заняли места ниже в таблице по результатам встреч между собой.

Другие представители России, Ян Непомнящий и Дмитрий Яковенко имеют в активе по 5 баллов, Евгений Томашевский — 3,5 очка, Александр Рязанцев — 3 балла.