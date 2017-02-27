Россиянин Грищук стал победителем этапа Гран-при FIDE в ОАЭ
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук стал победителем этапа
Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который завершился в Шардже (ОАЭ).
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В заключительном, девятом туре соревнований Грищук сыграл вничью с Максимом
По итогам турнира Грищук набрал 5,5 очка. Такое же количество баллов у
Другие представители России, Ян Непомнящий и Дмитрий Яковенко имеют в активе по 5 баллов, Евгений Томашевский — 3,5 очка, Александр Рязанцев — 3 балла.
Шахматисты играли по швейцарской системе в девять туров
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