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27 февраля 2017, 19:59 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянин Грищук стал победителем этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук стал победителем этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который завершился в Шардже (ОАЭ).

В заключительном девятом туре соревнований Грищук сыграл вничью с Максимом <nobr>Вашье-Лагравом</nobr> из Франции. Увеличить
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В заключительном, девятом туре соревнований Грищук сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом из Франции.

По итогам турнира Грищук набрал 5,5 очка. Такое же количество баллов у Вашье-Лаграва и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, но они заняли места ниже в таблице по результатам встреч между собой.

Другие представители России, Ян Непомнящий и Дмитрий Яковенко имеют в активе по 5 баллов, Евгений Томашевский — 3,5 очка, Александр Рязанцев — 3 балла.

Шахматисты играли по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля.
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