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27 февраля 2017, 18:42 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Тань Чжунъи и Анна Музычук сыграли вничью в первой партии финала ЧМ по шахматам

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Китайская шахматистка Тань Чжунъи сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в первой партии финала женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране.

Следующая партия финала пройдет 28 февраля. Увеличить
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Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).

Следующая партия финала пройдет 28 февраля.
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Новости Шахмат, шашек

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