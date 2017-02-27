Тань Чжунъи и Анна Музычук сыграли вничью в первой партии финала ЧМ по шахматам
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Китайская шахматистка Тань Чжунъи сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в первой партии финала женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).
Следующая партия финала пройдет 28 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter