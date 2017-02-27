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27 февраля 2017, 16:03 | Прочие: Шахматы, шашки | УНИАН

Украинская шашистка Мотричко завоевала серебро чемпионата Европы в блице

Наша спортсменка стала второй в споре с двумя россиянками.

Наша спортсменка стала второй в споре с двумя россиянками. Увеличить
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Первую медаль в копилку сборной Украины по шашкам в 2017-м году принесла международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации шашек Украины.

После завершения открытого международного турнира Cannes Open — 2017 в Каннах состоялся Чемпионат Европы по блицу среди женщин по шашкам -100. Виктория Мотричко заняла второе место в борьбе с россиянками Натальей Шестаковой и Анной Чупровой.

В итоговой таблице Мотричко опередила Чупрову, но отстала от Шестаковой.

Как сообщал УНИАН, ранее Мотричко стала победительницей среди женщин в турнире Cannes Open — 2017.

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