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26 февраля 2017, 15:18 | Прочие: Шахматы, шашки | УНИАН

Украинка Мотричко выиграла шашечный турнир среди женщин во Франции

Наша гроссмейстер заняла 9-е место в общей таблице соревнований с мужчинами.

Наша гроссмейстер заняла 9-е место в общей таблице соревнований с мужчинами. Увеличить
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Во Франции завершился традиционный престижный международный турнир по шашкам-100 в Каннах Cannes Open 2017, который проходит ежегодно в знаменитом каннском Дворце кинофестивалей, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации шашек Украины.

Международный гроссмейстер Виктория Мотричко из Одессы во второй раз с начала года стала сильнейшей среди женщин.

Наша шашистка набрала 10 очков, опередив Ольгу Федорович (Беларусь) — 9 и Наталью Шестакову (Россия) — 9.

Мотричко выиграла 3 партии, 4 партии завершились вничью и однажды оступилась будущему чемпиону в общем зачете Муроду Амриллаеву из России — в 6-м туре.

Всего в турнире участвовали 48 шашистов, Мотричко была единственным представителем Украины.

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