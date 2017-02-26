Украинка Мотричко выиграла шашечный турнир среди женщин во Франции
Наша гроссмейстер заняла 9-е место в общей таблице соревнований с мужчинами.
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Во Франции завершился традиционный престижный международный турнир по шашкам-100 в Каннах Cannes Open 2017, который проходит ежегодно в знаменитом каннском Дворце кинофестивалей, сообщили УНИАН в
Международный гроссмейстер Виктория Мотричко из Одессы во второй раз с начала года стала сильнейшей среди женщин.
Наша шашистка набрала 10 очков, опередив Ольгу Федорович (Беларусь) — 9 и Наталью Шестакову (Россия) — 9.
Мотричко выиграла 3 партии, 4 партии завершились вничью и однажды оступилась будущему чемпиону в общем зачете Муроду Амриллаеву из России — в 6-м туре.
Всего в турнире участвовали 48 шашистов, Мотричко была единственным представителем Украины.
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