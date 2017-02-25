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25 февраля 2017, 21:30 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Российский шахматист Наер обыграл грузина Джобаву в пятом туре фестиваля «Аэрофлот Опен»

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Наер обыграл грузина Баадура Джобаву в пятом туре шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве.

В турнирной таблице Наер продолжает лидировать, набрав 4,5 очка. В активе его ближайших преследователей россиян Эрнесто Инаркиева и Владимира Федосеева по 4 очка.

Впервые фестиваль «Аэрофлот Опен» прошел в российской столице в 2002 году, в разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Баадур Джобава, Ян Непомнящий. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл недавний претендент на шахматную корону россиянин Сергей Карякин, а год назад победа досталась Наеру, который по дополнительным показателям опередил Бориса Гельфанда из Израиля.
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