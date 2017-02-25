Непомнящий сыграл вничью с Мамедьяровым в седьмом туре этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в седьмом туре этапа
Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).
Александр Рязанцев проиграл Салему Салеху из ОАЭ, Александр Грищук сыграл вничью с англичанином Майклом Адамсом, Дмитрий Яковенко — с французом Максимом Вашье- Лагравом, Евгений Томашевский — с норвежцем Йоном Людвигом Хаммером.
После семи туров лидируют
Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter