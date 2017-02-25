Непомнящий сыграл вничью с Мамедьяровым в седьмом туре этапа Гран-при FIDE

Александр Рязанцев проиграл Салему Салеху из ОАЭ, Александр Грищук сыграл вничью с англичанином Майклом Адамсом, Дмитрий Яковенко — с французом Максимом Вашье- Лагравом, Евгений Томашевский — с норвежцем Йоном Людвигом Хаммером.

После семи туров лидируют Вашье-Лаграв и Мамедьяров, набравшие по 4,5 очка. В активе Грищука, Непомнящего и Яковенко по 4 балла, у Томашевского — 2,5, у Рязанцева — 2.