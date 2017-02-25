Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/28891093/
25 февраля 2017, 19:59 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий сыграл вничью с Мамедьяровым в седьмом туре этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в седьмом туре этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).

Александр Рязанцев проиграл Салему Салеху из ОАЭ, Александр Грищук сыграл вничью с англичанином Майклом Адамсом, Дмитрий Яковенко — с французом Максимом Вашье- Лагравом, Евгений Томашевский — с норвежцем Йоном Людвигом Хаммером.

После семи туров лидируют Вашье-Лаграв и Мамедьяров, набравшие по 4,5 очка. В активе Грищука, Непомнящего и Яковенко по 4 балла, у Томашевского — 2,5, у Рязанцева — 2.

Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости
25 февраля

Лыжник Устюгов считает, что Крюков не по праву побежит с ним в командном спринте на ЧМ

Демченко: победа в Кубке мира не вскружит голову российскому саночнику Репилову

Без доказательств: WADA подвергло критике доклад Макларена