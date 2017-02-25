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25 февраля 2017, 19:42 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Тань Чжунъи вышла в финал женского ЧМ по шахматам

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Китайская шахматистка Тань Чжунъи вышла в финал женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране.

В полуфинале спортсменка по итогам <nobr>тай-брейка</nobr> оказалась сильнее представительницы Индии Дронавалли Харики. Увеличить
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В полуфинале спортсменка по итогам тай-брейка оказалась сильнее представительницы Индии Дронавалли Харики.

В финале Тань Чжунъи встретится с украинкой Анной Музычук, которая в ½ финала обыграла россиянку Александру Костенюк. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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