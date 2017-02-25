Тань Чжунъи вышла в финал женского ЧМ по шахматам
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Китайская шахматистка Тань Чжунъи вышла в финал женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В полуфинале спортсменка по итогам
В финале Тань Чжунъи встретится с украинкой Анной Музычук, которая в ½ финала обыграла россиянку Александру Костенюк. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter