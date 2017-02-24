Россиянин Наер вышел в лидеры шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен»
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Наер с 3,5 баллами вышел в единоличные лидеры традиционного шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве.
В четвертом туре россиянин черными фигурами обыграл немца Маттиаса Блюбаума.
Три очка в активе 15 участников.
Впервые фестиваль «Аэрофлот Опен» прошел в российской столице в 2002 году, в разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Баадур Джобава, Ян Непомнящий. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин, а год назад победа досталась Наеру, который по дополнительным показателям опередил Бориса Гельфанда из Израиля.
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