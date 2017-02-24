Тань Чжунъи и Харика Дронавалли определят финалистку ЧМ по шахматам на тай-брейке
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Харика Дронавалли из Индии белыми фигурами обыграла китаянку Тань Чжунъи во второй партии полуфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.
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Днем ранее в первой партии была сильнее представительница Китая. Таким образом, соперницы определят победительницу на
В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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