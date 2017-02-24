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24 февраля 2017, 21:56 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий обыграл Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).

Александр Рязанцев проиграл венгру Рихарду Раппорту, Александр Грищук сыграл в ничью с Хикару Накамурой из США, Дмитрий Яковенко — с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана, Евгений Томашевский — с украинцем Павлом Эльяновым.

После пяти туров лидируют Максим Вашье-Лаграв из Франции и Мамедьяров, набравшие по 4 очка. В активе Грищука, Непомнящего и Яковенко по 3,5 очка, у Томашевского и Рязанцева — по 2.

Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля.
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