Непомнящий обыграл Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

Александр Рязанцев проиграл венгру Рихарду Раппорту, Александр Грищук сыграл в ничью с Хикару Накамурой из США, Дмитрий Яковенко — с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана, Евгений Томашевский — с украинцем Павлом Эльяновым.

После пяти туров лидируют Максим Вашье-Лаграв из Франции и Мамедьяров, набравшие по 4 очка. В активе Грищука, Непомнящего и Яковенко по 3,5 очка, у Томашевского и Рязанцева — по 2.