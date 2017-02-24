Непомнящий обыграл Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ли Чао в шестом туре этапа
Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).
Александр Рязанцев проиграл венгру Рихарду Раппорту, Александр Грищук сыграл в ничью с Хикару Накамурой из США, Дмитрий Яковенко — с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана, Евгений Томашевский — с украинцем Павлом Эльяновым.
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