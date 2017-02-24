Костенюк вновь проиграла Музычук и не смогла выйти в финал ЧМ по шахматам
Россиянка Александра Костенюк во второй партии полуфинала чемпионата мира по шахматам в Тегеране черными фигурами проиграла украинке Анне Музычук.
Первая партия, которая была сыграна накануне, также осталась за 26-летней уроженкой Львова.
В финале Музычук встретится с победителем второго полуфинала, в котором играют китаянка Тань Чжунъи и Харика Дронавалли из Индии. Первую партию выиграла китаянка.
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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