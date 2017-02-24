Костенюк вновь проиграла Музычук и не смогла выйти в финал ЧМ по шахматам

Первая партия, которая была сыграна накануне, также осталась за 26-летней уроженкой Львова.



В финале Музычук встретится с победителем второго полуфинала, в котором играют китаянка Тань Чжунъи и Харика Дронавалли из Индии. Первую партию выиграла китаянка.



Первая партия финала пройдет 27 февраля.