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24 февраля 2017, 17:21 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Костенюк вновь проиграла Музычук и не смогла выйти в финал ЧМ по шахматам

Россиянка Александра Костенюк во второй партии полуфинала чемпионата мира по шахматам в Тегеране черными фигурами проиграла украинке Анне Музычук.

Первая партия, которая была сыграна накануне, также осталась за 26-летней уроженкой Львова.

В финале Музычук встретится с победителем второго полуфинала, в котором играют китаянка Тань Чжунъи и Харика Дронавалли из Индии. Первую партию выиграла китаянка.

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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Новости Шахмат, шашек

Россиянка Костенюк проиграла украинке Музычук и не смогла выйти в финал ЧМ по шахматам

Россиянка Костенюк проиграла украинке Музычук и не смогла выйти в финал ЧМ по шахматам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк черными фигурами проиграла украинке Анне Музычук во второй партии полуфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.
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