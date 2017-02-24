Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/28883196/
24 февраля 2017, 16:34 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянка Костенюк проиграла украинке Музычук и не смогла выйти в финал ЧМ по шахматам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк черными фигурами проиграла украинке Анне Музычук во второй партии полуфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.

В финале <span class=error>Музычук</span> встретится с победителем другого полуфинала в котором играют китаянка Тань <span class=error>Чжунъи</span> и <span class=error>Харика</span> Дронавалли из Индии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Днем ранее россиянка также уступила в первой партии, играя белыми фигурами.

В финале Музычук встретится с победителем другого полуфинала, в котором играют китаянка Тань Чжунъи и Харика Дронавалли из Индии.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

«Просим прекратить матч: физические ресурсы участников исчерпаны»

«Просим прекратить матч: физические ресурсы участников исчерпаны»

15 февраля 1985 года был прерван знаменитый безлимитный матч за шахматную корону между Карповым и Каспаровым. «Советский спорт» уже писал про этот уникальный поединок. Сегодня мы решили повторить эту статью в рамках праздничных чтений.
Еще 7 новостей  Все новости
24 февраля

"Ростов" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы

Кержаков: ЧМ-2018 может дать болельщикам надежду, что футбол в России не умер

Ставший интернет-мемом лыжник Солано впервые увидел снег за пять часов до старта на ЧМ