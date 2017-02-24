Россиянка Костенюк проиграла украинке Музычук и не смогла выйти в финал ЧМ по шахматам
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк черными фигурами проиграла украинке Анне Музычук во второй партии полуфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Днем ранее россиянка также уступила в первой партии, играя белыми фигурами.
В финале Музычук встретится с победителем другого полуфинала, в котором играют китаянка Тань Чжунъи и Харика Дронавалли из Индии.
В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter