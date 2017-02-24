«Просим прекратить матч: физические ресурсы участников исчерпаны»

Впервые поединок за шахматную корону не выявил победителя по простой причине: его прервал своей волей главный шахматный начальник — президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес. Но очевидно, что это вряд ли была только его воля.

РАЙМОНД КИН: МАТЧ ПРОДЛИТСЯ НЕ БОЛЕЕ 12 ПАРТИЙ

Торжественное открытие матча состоялось 9 сентября 1984 года. Согласно регламенту, он должен был играться до шести побед одного из соперников, ничьи не учитывались.

А 10 сентября Карпов передвинул свою королевскую пешку с е2 на е4, и начался самый продолжительный матч за всю историю шахмат. Местом его проведения стал Колонный зал Дома союзов, тот самый, где девять лет назад экс-президент ФИДЕ Макс Эйве провозгласил Карпова чемпионом мира.

Счет в этом противостоянии менялся неожиданно стремительно. Все-таки казалось, что в поединке двух сильнейших на тот момент гроссмейстеров мира борьба получится тягучей, с обилием ничьих. Но уже к 7-й партии чемпион мира повел — 3:0.

Для Каспарова это поражение стало особенно болезненным: проиграл он в защите Тарраша. Этот дебют служил ему верой и правдой в претендентских матчах.

После партии английский гроссмейстер Раймонд Кин был категоричен: матч продлится не более 12 партий: «Блестящая карьера Каспарова не дала ему опыта неудач, поэтому вряд ли он сможет преодолеть психологический шок от непрерывных поражений».

Но на этом череда неудач претендента не завершилась: после 9-й партии счет для Каспарова был обескураживающим — 0:4.

«Мы с Кином торопились к середине матча, а, похоже, прибыли к концу, — сетовал еще один английский гроссмейстер Джонатан Спилмэн. — Карпов всегда хорошо играл, но чтобы так, я даже не ожидал. А Каспаров, наверно, разнервничался. Молодой еще. Нервы не в порядке. Волю не закалил».

ОСЛАБЛЕННАЯ ХВАТКА

Многие аналитики считают, что Карпов допустил стратегическую ошибку: забыл, что соперника надо добивать. Анатолий Евгеньевич посчитал, что противник сломлен и победа сама упадет в руки. Он ослабил напор и стал ждать ошибок Каспарова. Но их не было.

«Имея запас в четыре очка, я не стремился к обострениям. Может быть, это и была моя ошибка, надо ковать железо, пока горячо», — признался впоследствии Карпов.

После результативной 9-й партии был побит уникальный рекорд: сделано 17 ничьих подряд!

Считается, что поворотной стала 15-я партия. Она продолжалась 93 хода, но Карпов так и не смог реализовать лишнюю пешку.

На доигрывание 27-й партии Карпов ехал в сильный гололед, он опаздывал к началу. Впереди шла машина сопровождения. На одном из поворотов автомобиль занесло на встречную полосу. Повезло, что встречные машины стояли на красном сигнале светофора. «Волга» Карпова сделала три оборота и уперлась в тротуарный бордюр. Отложенную партию Карпов выиграл и повел в счете 5:0. Казалось, судьба матча решена.

ДМИТРИЙ УСТИНОВ И КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ

Последовали еще несколько ничьих, но вдруг Каспаров выиграл 32-ю партию. Причем выиграл не на сцене. Партия была отложена в выигрышной для претендента позиции. Но, как считалось, и, похоже, не без оснований, за претендента-бунтаря болела молодежь и прогрессивно мыслящие люди, а государственно-партийная машина поддерживала Карпова.

Вот какой комментарий к отложенной позиции дал обозреватель «Правды» и один из телекомментаторов поединка гроссмейстер Алексей Суэтин. Он ни мог не понимать, что положение чемпиона безнадежное, для этого даже не надо быть гроссмейстером. Однако написал в своем комментарии «Партия отложена в сложном положении, предстоит большая борьба». Видимо, опасался рассердить высокопоставленных поклонников Карпова.

Но на следующий день чемпион сдался без доигрывания. Это была первая в жизни победа Каспарова над Карповым.

Трудно сказать, как бы все сложилось, если б следующая партия состоялась согласно регламенту, но в матче насупил большой перерыв — в Колонном зале прошла сессия Академия наук СССР. Мероприятие было заранее согласованно с участниками.

Но едва ученые покинули Колонный зал, как 20 декабря 1984 года умер член политбюро, министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов. Главный зал страны потребовался для траурных мероприятий. В матче был объявлен еще один большой, но вынужденный недельный перерыв.

Затянувшийся матч начал создавать одну проблему за другой. Дело не только в том, что зал требовался для других мероприятий, часть из которых была запланирована еще год назад. Каспаров с Карповым пропустили Олимпиаду в Салониках. Сборная СССР выступала на самом престижном турнире без 1-й и 2-й досок. Истекали сроки виз и командировок для лиц, имевших отношение к матчу. Тренеры соперников должны были участвовать в турнирах. Например, секундант Каспарова Иосиф Дорфман уехал на месяц для участия в турнире первой лиги.

На игроков давили, требуя переноса матча в гостиницу «Спорт», расположенную далеко от центра Москвы. Затраты на проведение соревнований в Колонном зале были велики. В начале января участниками было написано письмо на имя председателя оргкомитета матча Петра Ниловича Демичева, в то время министра культуры, кандидата в члены Политбюро, с просьбой не менять место проведения матча. Но удалось добиться лишь временной отсрочки. Решающую роль сыграло все же не письмо, а личная гарантия Карпова закончить матч к концу января.

На 29 января в Москве, в Политехническом музее, была запланирована лекция об итогах чемпионата мира, и Каспаров утверждает, что до сих пор хранит билет на эту лекцию. Но когда 30 января в 47-й партии Каспаров одержал свою вторую победу, было объявлено, что переезд в гостиницу «Спорт» все-таки состоится.

«ПРОСИМ ОБЪЯВИТЬ ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ ПЕРЕРЫВ»

По словам президента ФИДЕ Флоренсио Кампоманеса, 31 января председатель спорткомитета СССР Марат Гамов высказал обеспокоенность состоянием здоровья участников и попросил его найти способ матч прекратить.

1 февраля очередная, 48-я партия, не состоялась — организаторы объявили технический тайм-аут до 4 февраля, объяснив это неподготовленностью зала в гостинице «Спорт». Но, как стало известно, никаких мероприятий по его подготовке и не проводилось. В ночь на 2 февраля Кампоманес пытался организовать встречу участников матча, но руководитель делегации претендента Мамедов отказался вовлекать Каспарова в эти переговоры.

А 6 февраля тайм-аут взял Карпов. Матч затягивался до неприличия.

48-я пария прошла 8 февраля и была отложена в хорошей позиции у Каспарова. На следующий день при доигрывании претендент одержал 3-ю победу — счет стал 5:3. Тогда еще мало кто предполагал, что 48-я партия станет последней.

13 февраля 49-я партия не состоялась — тайм-аут взял президент ФИДЕ (?!).

А затем последовало письмо от имени Шахматной федерации СССР.

Шахматная федерация СССР

Президенту ФИДЕ г-ну Ф. КАМПОМАНЕСУ

Учитывая беспрецедентную длительность матча на первенство мира по шахматам между А. Карповым и Г. Каспаровым, который продолжается свыше 5 месяцев и в котором уже сыграно 48 партий (то есть два полных матча по старым правилам), Шахматная федерация СССР, выражая беспокойство о состоянии здоровья участников, просит объявить на матче трехмесячный перерыв.

С уважением, председатель Шахматной федерации СССР, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР В. И. СЕВАСТЬЯНОВ

13 февраля 1985 г.

«ДАВАЙ, ТОЛЯ, ПОДПИСЫВАЙ, ЭТО ХОРОШАЯ БУМАГА»

15 февраля 1985 года в гостинице «Спорт» прошла пресс-конференция, на которой Кампоманес объявил о прекращении матча без объявления победителя. Свое решение президент ФИДЕ объяснял тем, что были исчерпаны «физические и возможно психологические ресурсы не только участников матча, но и всех, имеющих к нему отношение». По регламенту президент ФИДЕ не имел права останавливать матч, но Кампоманес сослался на устав ФИДЕ, согласно которому в перерывах между конгрессами президент может принимать любые решения. А решение было таким: матч должен был быть переигран в 1985 году со счета 0:0.

И Карпов, и Каспаров протестовали против прекращения матча, заявив, что в состоянии продолжить игру.

Один иностранный журналист задал Кампоманесу вопрос:

— Появилась информация, что г-н Карпов находится на грани психологической катастрофы. Что бы вы на это сказали — он в больнице?

И здесь в зале появился Карпов. Он поднялся на сцену, взял микрофон.

— Должен сказать, что слухи о моей смерти сильно преувеличены, — пошутил Анатолий Евгеньевич. — Я считаю, что мы можем и должны продолжать матч. Думаю, Каспаров подержит это предложение. Думаю, нам следует пригласить сюда Каспарова.

Зал встретил это предложение аплодисментами.

— Я хочу задать господину президенту ФИДЕ один вопрос: для чего весь этот спектакль? — сказал Каспаров. — Вы объявили, что, несмотря на наше желание играть, матч прерываете.

— Лично я верю, что делаю это в лучших интересах, — ответил Кампоманес.

После этого президент ФИДЕ объявил 10-минутный перерыв. Однако перерыв затянулся на 1 час 38 минут.

В отдельной комнате собрались все официальные лица. Был уже готов окончательный документ о прекращении матча, и другие варианты никто не собирался обсуждать. Участникам предложили лишь подписать бумагу. Каспарова уговаривали более часа, но он отказался. Карпов тоже не хотел подписывать, однако его уговорили. В частности, по некоторым свидетельствам, его похлопывал по плечу Виталий Севастьянов: «Давай, Толя, подписывай, это хорошая бумага».

Спустя полтора часа Кампоманес объявил об окончании матча.

Оба участника до сих считают, что матч прекратили их оппоненты.

По версии Анатолия Карпова, это сделал могущественный покровитель Каспарова, тогдашний первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Гейдар Алиев. Так, по мнению Карпова, он спас претендента от неизбежного поражения.

Гарри Каспаров уверен, что вся советская партийная машина, понимая, что поражение чемпиона мира неизбежно, таким способом спасала его.

А на счет Колонного зала. По некоторой информации, генсек ЦК КПСС Константин Черненко то ли в январе, то ли в феврале перенес клиническую смерть, поэтому Колонный зал мог понадобиться в любой момент. И он вскоре действительно понадобился — Черненко умер 10 марта 1985 года.