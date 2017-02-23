Россиянин Матлаков лидирует после третьего тура на шахматном фестивале «Аэрофлот Опен»

В третьем туре россиянин сыграл вничью с Ильей Смириным из Израиля. Также ничьей завершилась партия между чемпионом Европы 2016 года россиянином Эрнесто Инаркиевым и его соотечественником Игорем Лысым.

Кроме Матлакова по 2,5 балла также в активе Смирина, немца Маттиаса Блюбаума, перуанца Эмилио Кордовы, венесуэльца Эдуардо Итурризага и россиянина Евгения Найера.

Впервые фестиваль «Аэрофлот Опен» прошел в российской столице в 2002 году, в разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Баадур Джобава, Ян Непомнящий. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин, а год назад победа досталась Наеру, который по дополнительным показателям опередил Бориса Гельфанда из Израиля.