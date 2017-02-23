Илюмжинов в марте посетит страны-кандидаты на проведение матча за мировую шахматную корону

Ранее Илюмжинов заявил ТАСС, что следующий матч за мировую шахматную корону пройдет в одной из азиатских стран.

«Следующий матч за звание чемпиона мира пройдет в Азии. Претендентов на данный момент несколько, включая Японию и Сингапур. В марте я планирую совершить поездку в Азию, посетить страны-кандидаты, провести ряд переговоров», — сказал Илюмжинов.