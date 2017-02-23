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23 февраля 2017, 14:39 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов в марте посетит страны-кандидаты на проведение матча за мировую шахматную корону

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов в марте посетит страны-кандидаты на проведение матча за звание чемпиона мира, который должен пройти в 2018 году. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее Илюмжинов заявил ТАСС, что следующий матч за мировую шахматную корону пройдет в одной из азиатских стран.

«Следующий матч за звание чемпиона мира пройдет в Азии. Претендентов на данный момент несколько, включая Японию и Сингапур. В марте я планирую совершить поездку в Азию, посетить страны-кандидаты, провести ряд переговоров», — сказал Илюмжинов.

В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке, в 2014-м — в Сочи.
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