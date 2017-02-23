Илюмжинов в марте посетит страны-кандидаты на проведение матча за мировую шахматную корону
МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов в марте посетит
страны-кандидаты на проведение матча за звание чемпиона мира, который должен пройти в 2018 году. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее Илюмжинов заявил ТАСС, что следующий матч за мировую шахматную корону пройдет в одной из азиатских стран.
«Следующий матч за звание чемпиона мира пройдет в Азии. Претендентов на данный момент несколько, включая Японию и Сингапур. В марте я планирую совершить поездку в Азию, посетить
В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в
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