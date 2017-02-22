Россиянин Матлаков лидирует после второго тура на шахматном фестивале «Аэрофлот Опен»

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В первом туре Матлаков победил представителя Индии Чанду Сандипана, во втором одержал победу над другим индийцем Панаяппаном Сетхураманом.

По два очка после двух туров также имеют Илья Смирин из Израиля и немец Маттиас Блюбаум. Чемпион Европы 2016 года россиянин Эрнесто Инаркиев набрал 1,5 балла после двух туров.

Впервые фестиваль «Аэрофлот Опен» прошел в российской столице в 2002 году, в разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Баадур Джобава, Ян Непомнящий. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин, а год назад победа досталась Евгению Наеру, который по дополнительным показателям опередил Бориса Гельфанда из Израиля.