Грищук обыграл Эльянова в пятом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук обыграл украинца Павла Эльянова в пятом туре этапа
Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).
Другой россиянин, Александр Рязанцев проиграл соотечественнику Дмитрию Яковенко, Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем из Китая, Евгений Томашевский разошелся миром с венгром Рихардом Раппортом.
После пяти туров лидируют Максим
Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter