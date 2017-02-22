Грищук обыграл Эльянова в пятом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

Другой россиянин, Александр Рязанцев проиграл соотечественнику Дмитрию Яковенко, Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем из Китая, Евгений Томашевский разошелся миром с венгром Рихардом Раппортом.

После пяти туров лидируют Максим Вашье-Лаграв из Франции и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, набравшие по 3,5 очка. В активе Грищука и Яковенко по 3 очка, у Непомнящего — 2,5, Томашевского — 1,5.