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22 февраля 2017, 20:47 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Грищук обыграл Эльянова в пятом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук обыграл украинца Павла Эльянова в пятом туре этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).

Другой россиянин, Александр Рязанцев проиграл соотечественнику Дмитрию Яковенко, Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем из Китая, Евгений Томашевский разошелся миром с венгром Рихардом Раппортом.

После пяти туров лидируют Максим Вашье-Лаграв из Франции и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, набравшие по 3,5 очка. В активе Грищука и Яковенко по 3 очка, у Непомнящего — 2,5, Томашевского — 1,5.

Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля, выходной день — 23 февраля.
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