Шахматистка Харика Дронавалли из Индии стала последней полуфиналисткой ЧМ

В полуфинале представительница Индии встретится с китаянкой Тань Чжунъи. В другом полуфинале россиянка Александра Костенюк сыграет с украинкой Анной Музычук.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.