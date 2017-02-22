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22 февраля 2017, 17:51 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Шахматистка Харика Дронавалли из Индии стала последней полуфиналисткой ЧМ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Шахматистка Харика Дронавалли из Индии обыграла на тай-брейке со счетом 1,5:0,5 грузинку Нану Дзагнидзе и вышла в полуфинал чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.

В полуфинале представительница Индии встретится с китаянкой Тань Чжунъи. В другом полуфинале россиянка Александра Костенюк сыграет с украинкой Анной Музычук.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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