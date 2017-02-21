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21 февраля 2017, 22:00 | Прочие: Шахматы, шашки | УНИАН

Анна Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам

В Тегеране (Иран) завершились вторые партии матчей ¼ финала Чемпионата мира по шахматам, где в одной из пар украинка Анна Музычук обыграла Антоанетту Стефанову из Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка в двух партиях обыграла болгарку <span class=error>Стефанову</span>. Увеличить
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Украинка накануне выиграла первую партию белыми фигурами, а сегодня свела вничью вторую партию черными — 1,5:0,5 очка.

В полуфинале соперницей Музычук станет Александра Костенюк из России, которая с таким же счетом 1,5:0,5 очка обыграла Шигун Ни из Вьетнама.

Основные партии ½ финала состоятся 23—24 февраля, тай-брейк (партии с укороченным контролем времени), при необходимости, 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.

Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке — Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.

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МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Противостояние россиянки Александры Костенюк и украинки Анны Музычук в полуфинале чемпионата мира по шахматам станет скрытым финалом турнира в Тегеране. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов.
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