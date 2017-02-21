Анна Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам
В Тегеране (Иран) завершились вторые партии матчей ¼ финала Чемпионата мира по шахматам, где в одной из пар украинка Анна Музычук обыграла Антоанетту Стефанову из Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.
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Украинка накануне выиграла первую партию белыми фигурами, а сегодня свела вничью вторую партию черными — 1,5:0,5 очка.
В полуфинале соперницей Музычук станет Александра Костенюк из России, которая с таким же счетом 1,5:0,5 очка обыграла Шигун Ни из Вьетнама.
Основные партии ½ финала состоятся
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.
Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на
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