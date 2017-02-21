Анна Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам

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Украинка накануне выиграла первую партию белыми фигурами, а сегодня свела вничью вторую партию черными — 1,5:0,5 очка.

В полуфинале соперницей Музычук станет Александра Костенюк из России, которая с таким же счетом 1,5:0,5 очка обыграла Шигун Ни из Вьетнама.

Основные партии ½ финала состоятся 23—24 февраля , тай-брейк (партии с укороченным контролем времени), при необходимости, 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.