Шипов: Противостояние Костенюк и Музычук станет скрытым финалом ЧМ по шахматам
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Противостояние россиянки Александры Костенюк и украинки Анны Музычук в полуфинале чемпионата мира по шахматам станет скрытым финалом турнира в Тегеране. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов.
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Костенюк в четвертьфинале победила китаянку Ни Шицюнь, а Музычук по сумме двух партий оказалась сильнее Антоанеты Стефановой из Болгарии. Во втором полуфинале китаянка Тань Чжунъи встретится с победительницей пары Харика Дронавалли (Индии) — Нана Дзагнидзе (Грузия).
«Победительница матча Костенюк — Музычук будет фаворитом финала, эту пару можно назвать скрытым финалом. Думаю, что в параллельной части сетки нет шахматисток, которые могли бы их превзойти», — отметил Шипов.
«Полагаю, что фаворитом в предстоящем матче будет Анна Музычук. За последние годы у нее рейтинг стабильно выше, чем у Костенюк. С другой стороны, у Музычук нет опыта борьбы за титул, она в полуфиналах чемпионатов мира не играла», — добавил Шипов.
Шипов подчеркнул, что на турнире в Тегеране Костенюк в очередной раз показывает свой высокий уровень и бойцовские качества. «Ее уровень мотивации никуда не делся, хотя она уже в несколько иной возрастной категории. Похоже, Александра всерьез вознамерилась повторить свой успех 2008 года», — отметил собеседник ТАСС.
Полуфиналы чемпионата мира пройдут
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