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21 февраля 2017, 21:13 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий сыграл вничью с Грищуком в четвертом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком в четвертом туре этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).

МОСКВА 21 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян <span class=error>Непомнящий</span> сыграл вничью с соотечественником Александром <span class=error>Грищуком</span> в четвертом туре этапа <nobr>Гран-при </nobr>Международной федерации шахмат (<span class=error>FIDE</span>) который проходит в <span class=error>Шардже</span> (<span class=error>ОАЭ</span>). Увеличить
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Другой россиянин, Александр Рязанцев разошелся миром с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с китайцем Дином Лижэнем, Евгений Томашевский проиграл Ли Чао из Китая.

После четырех туров лидируют Максим Вашье-Лаграв из Франции и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, набравшие по 3 очка, далее идет Хикару Накамура из США (2,5). В активе Непомнящего, Грищука и Яковенко по 2 очка, у Томашевского — 1.

Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля, выходной день — 23 февраля.
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