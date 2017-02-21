Непомнящий сыграл вничью с Грищуком в четвертом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

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Другой россиянин, Александр Рязанцев разошелся миром с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с китайцем Дином Лижэнем, Евгений Томашевский проиграл Ли Чао из Китая.

После четырех туров лидируют Максим Вашье-Лаграв из Франции и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, набравшие по 3 очка, далее идет Хикару Накамура из США (2,5). В активе Непомнящего, Грищука и Яковенко по 2 очка, у Томашевского — 1.