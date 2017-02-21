Непомнящий сыграл вничью с Грищуком в четвертом туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком в четвертом туре этапа
Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).
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Другой россиянин, Александр Рязанцев разошелся миром с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с китайцем Дином Лижэнем, Евгений Томашевский проиграл Ли Чао из Китая.
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