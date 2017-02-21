Россиянка Костенюк вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк победила китаянку Ни Шицюнь во второй партии четвертьфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.
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Первая партия между шахматистками завершилась вничью.
В полуфинале россиянка встретится с украинкой Анной Музычук, которая по сумме двух партий оказалась сильнее Антоанеты Стефановой из Болгарии.
Также место в четверке сильнейших себе обеспечила Тань Чжунъи. Представительница Китая сломила сопротивление соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь. Последняя участница полуфинала определится на
В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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