Витюгов, Инаркиев и Наер выступят на шахматном фестивале «Аэрофлот Опен»

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Наибольший рейтинг среди участников главного турнира имеет китайский гроссмейстер Юй Янъи, — 2738 пункта, который занимает 23-е место в мире. Среди фаворитов — российские шахматисты Никита Витюгов, Эрнесто Инаркиев, Максим Матлаков, Вадим Звягинцев, Евгений Наер, Александр Мотылев, грузин Баадур Джобава, украинец Антон Коробов, азербайджанец Рауф Мамедов, Сергей Мовсесян из Армении и Гата Камский из США. В турнире А участвуют шахматисты с рейтингом выше 2550 пунктов.

Крупный открытый фестиваль на призы российской авиакомпании проводится в 15-й раз, общий призовой фонд на сей раз составляет 140 тысяч евро, победитель турнира А получит 18 тысяч. Специальные призы также достанутся лучшим среди ветеранов (старше 60 лет), юниоров (до 18 лет) и женщин. По традиции победитель получит право в июле сыграть в супертурнире в германском Дортмунде.

Соревнования пройдут в московской гостинице «Космос» по швейцарской системе в девять туров, которые запланированы на 21 февраля — 1 марта, начало партий — 15:00 мск. 2 марта состоится блиц-турнир.

Контроль времени в основном турнире — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 40 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Впервые фестиваль «Аэрофлот Опен» прошел в российской столице в 2002 году, в разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Баадур Джобава, Ян Непомнящий. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин, а год назад победа досталась Евгению Наеру, который по дополнительным показателям опередил Бориса Гельфанда из Израиля.