Россиянин Яковенко сыграл вничью с Хоу Ифань в 3-м туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

Партия завершилась после 34-го хода. Яковенко играл черными фигурами. Также вничью завершились другие партии с участием россиян: Александр Грищук — Левон Аронян (Армения), Франсиско Вальехо Понс (Испания) — Ян Непомнящий, Александр Рязанцев — Ли Чао (Китай), Евгений Томашевский — Салех Салем (ОАЭ).

Результаты остальных партий:

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5−0,5,

Майкл Адамс (Англия) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5−0,5;.

Дин Лижэнь (Китай) — Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — 0,5−0,5;.

Хикару Накамура (США) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 1−0.

Единоличным лидером является Вашье-Лаграв (2,5 очка), далее следуют Мамедьяров, Накамура и Адамс (по 2 балла).

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и завершится 27 февраля.