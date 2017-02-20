Россиянин Яковенко сыграл вничью с Хоу Ифань в 3-м туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ
Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань в третьем туре этапа
Гран-при FIDE в Шардже (ОАЭ).
Партия завершилась после 34-го хода. Яковенко играл черными фигурами. Также вничью завершились другие партии с участием россиян: Александр Грищук — Левон Аронян (Армения), Франсиско Вальехо Понс (Испания) — Ян Непомнящий, Александр Рязанцев — Ли Чао (Китай), Евгений Томашевский — Салех Салем (ОАЭ).
Результаты остальных партий:
Максим
Майкл Адамс (Англия) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5−0,5;.
Дин Лижэнь (Китай) — Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — 0,5−0,5;.
Хикару Накамура (США) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 1−0.
Единоличным лидером является
Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и завершится 27 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter