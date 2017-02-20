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20 февраля 2017, 23:48 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Россиянин Яковенко сыграл вничью с Хоу Ифань в 3-м туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Шардже (ОАЭ).

Партия завершилась после 34-го хода. Яковенко играл черными фигурами. Также вничью завершились другие партии с участием россиян: Александр Грищук — Левон Аронян (Армения), Франсиско Вальехо Понс (Испания) — Ян Непомнящий, Александр Рязанцев — Ли Чао (Китай), Евгений Томашевский — Салех Салем (ОАЭ).

Результаты остальных партий:

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5−0,5,

Майкл Адамс (Англия) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5−0,5;.

Дин Лижэнь (Китай) — Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) — 0,5−0,5;.

Хикару Накамура (США) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 1−0.

Единоличным лидером является Вашье-Лаграв (2,5 очка), далее следуют Мамедьяров, Накамура и Адамс (по 2 балла).

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров и завершится 27 февраля.
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