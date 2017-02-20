Непомнящий сыграл вничью с Вальехо в третьем туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с испанцем Франсиско Вальехо в третьем туре этапа
Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).
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Другой россиянин Александр Грищук разошелся миром с армянином Левоном Ароняном, Евгений Томашевский сыграл вничью с Салемом Салехом из ОАЭ, Дмитрий Яковенко — с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, а Александр Рязанцев — с ее соотечественником Ли Чао.
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