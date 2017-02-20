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20 февраля 2017, 19:55 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий сыграл вничью с Вальехо в третьем туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с испанцем Франсиско Вальехо в третьем туре этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).

Другой россиянин Александр Грищук разошелся миром с армянином Левоном Ароняном. Увеличить
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Другой россиянин Александр Грищук разошелся миром с армянином Левоном Ароняном, Евгений Томашевский сыграл вничью с Салемом Салехом из ОАЭ, Дмитрий Яковенко — с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, а Александр Рязанцев — с ее соотечественником Ли Чао.

После первого тура лидирует Максим Вашье-Лаграв из Франции, набравший 2,5 очка, второе место делят Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, англичанин Майкл Адамс и Хикару Накамура из США, в их активе по два очка, россияне набрали по 1,5 балла.

Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля, выходной день — 23 февраля.
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Россиянка Костенюк сыграла вничью в первой партии ¼ финала ЧМ по шахматам

Россиянка Костенюк сыграла вничью в первой партии ¼ финала ЧМ по шахматам

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк сыграла вничью с китаянкой Ни Шицюнь в первой партии четвертьфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.
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