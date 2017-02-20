Непомнящий сыграл вничью с Вальехо в третьем туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Другой россиянин Александр Грищук разошелся миром с армянином Левоном Ароняном, Евгений Томашевский сыграл вничью с Салемом Салехом из ОАЭ, Дмитрий Яковенко — с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, а Александр Рязанцев — с ее соотечественником Ли Чао.

После первого тура лидирует Максим Вашье-Лаграв из Франции, набравший 2,5 очка, второе место делят Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, англичанин Майкл Адамс и Хикару Накамура из США, в их активе по два очка, россияне набрали по 1,5 балла.