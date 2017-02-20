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20 февраля 2017, 19:54 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Россиянка Костенюк сыграла вничью в первой партии ¼ финала ЧМ по шахматам

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк сыграла вничью с китаянкой Ни Шицюнь в первой партии четвертьфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.

В другой партии украинка Анна Музычук победила болгарку Антоанету Стефанову. Увеличить
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В другой партии украинка Анна Музычук победила болгарку Антоанету Стефанову, а Харика Дронавалли из Индии оказалась сильнее грузинки Наны Дзагнидзе.

Еще одна партия четвертьфинала между китаянками Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи еще не завершена.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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