Россиянка Костенюк сыграла вничью в первой партии ¼ финала ЧМ по шахматам
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк сыграла вничью с китаянкой Ни Шицюнь в первой партии четвертьфинала чемпионата мира среди женщин, который проходит в Тегеране.
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В другой партии украинка Анна Музычук победила болгарку Антоанету Стефанову, а Харика Дронавалли из Индии оказалась сильнее грузинки Наны Дзагнидзе.
Еще одна партия четвертьфинала между китаянками Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи еще не завершена.
В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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