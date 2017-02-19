Стартовал розыгрыш Гран-при ФИДЕ по шахматам
Действующий чемпион России по шахматам Александр Рязанцев белыми сыграл вничью с украинцем Павлом Эльяновым в стартовом туре первого этапа
Гран-при ФИДЕ по шахматам в Шардже. Два лучших гроссмейстера по итогам серии составят компанию вице-чемпиону мира россиянину Сергею Карякину в турнире претендентов на шахматную корону в ноябре 2018 года.
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В субботу в Шардже (ОАЭ) стартовал первый из четырех этапов
Двое лучших по итогам розыгрыша квалифицируются в турнир претендентов на право сыграть матч против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
Эти важнейшие соревнования запланированы на ноябрь 2018 года.
Пока что право выступить на турнире претендентов гарантировал себе лишь победитель предыдущего аналогичного старта,
Место проведения определится в марте, ну, а пока все внимание любителей шахмат сфокусировано на
Партии пройдут с контролем времени 100 минут на 40 ходов с добавлением 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут на остаток игры плюс дополнительно 30 секунд за каждый сделанный ход.
Состав участников
В Шарджу были допущены сразу пять россиян: Ян Непомнящий (личный рейтинг 2749), Александр Грищук (2742), Евгений Томашевский (2711), Дмитрий Яковенко (2709) и Александр Рязанцев (2671).
Из мировых суперзвезд здесь играют, в частности, француз Максим
Любопытная перестановка произошла буквально в самый последний момент. Вакансию 17-летнего китайского вундеркинда Вэй И неожиданно заняла его соотечественница, пока еще действующая чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань. Это — дебют лучшей шахматистки современности на официальном турнире отборочного цикла к мужскому ЧМ.
Ранее Хоу Ифань добровольно отказалась защищать свой титул на проходящем в эти дни в Тегеране мировом первенстве. Китаянку возмутило проведение состязаний по системе
Премьера Хоу Ифань на принципиально новом уровне ознаменовалась ничейным исходом белыми фигурами с Непомнящим.
Миром завершили свои партии и остальные полпреды России: Яковенко выстоял черными против одного из главных фаворитов Накамуры, действовавшие белыми Томашевский, Грищук и Рязанцев сыграли, соответственно, против Ароняна, малоизвестного норвежца Йона Людвига Хаммера (158-е место в рейтинге ФИДЕ) и украинца Павла Эльянова.
Результативными выдались лишь три партии из девяти. Возрастной британец Майкл Адамс разобрался с местным шахматистом Салехом Салемом,
В воскресенье, во второй день соревнований Раппорт и
Начало всех туров — 14:00 по московскому времени. Единственный выходной назначен на 23 февраля.
Одновременно стало известно, что Карлсен, Карякин и 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник выступят на крупном турнире в норвежском Ставангере
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