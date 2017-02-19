Стартовал розыгрыш Гран-при ФИДЕ по шахматам

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В субботу в Шардже (ОАЭ) стартовал первый из четырех этапов Гран-при ФИДЕ-2017 по шахматам. Следующие турниры в рамках элитной серии состоятся в Москве ( 11—22 мая ), Женеве ( 5—16 июля ) и Пальма-де-Мальорке ( 15—26 ноября ). На каждом из них 18 участников сыграют по швейцарской системе в девять туров.

Двое лучших по итогам розыгрыша квалифицируются в турнир претендентов на право сыграть матч против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Эти важнейшие соревнования запланированы на ноябрь 2018 года.

Пока что право выступить на турнире претендентов гарантировал себе лишь победитель предыдущего аналогичного старта, вице-чемпион мира россиянин Сергей Карякин. Помимо него и двух лауреатов Гран-при к участию будут приглашены два триумфатора сентябрьского Кубка мира, два гроссмейстера с лучшим рейтингом, а также шахматист, выбранный организаторами (предположительно, представитель страны — хозяйки).

Место проведения определится в марте, ну, а пока все внимание любителей шахмат сфокусировано на Гран-при. Кстати, помимо шанса пробиться в турнир претендентов каждый гроссмейстер имеет возможность неплохо заработать. Общий призовой фонд Гран-при-2017 равен €520 тыс: то есть, на каждом этапе будут разыграны по €130 тыс. При этом игроки могут заявиться только в три турнира из четырех.

Партии пройдут с контролем времени 100 минут на 40 ходов с добавлением 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут на остаток игры плюс дополнительно 30 секунд за каждый сделанный ход.

Состав участников Гран-при формировался на основе рейтинга ФИДЕ, при этом не обошлось без громких отказов по финансовым причинам.

В Шарджу были допущены сразу пять россиян: Ян Непомнящий (личный рейтинг 2749), Александр Грищук (2742), Евгений Томашевский (2711), Дмитрий Яковенко (2709) и Александр Рязанцев (2671).

Из мировых суперзвезд здесь играют, в частности, француз Максим Вашье-Лаграв (5-е место в рейтинге ФИДЕ, 2796), армянин Левон Аронян (7, 2785) и американец Хикару Накамура (8, 2785).

Любопытная перестановка произошла буквально в самый последний момент. Вакансию 17-летнего китайского вундеркинда Вэй И неожиданно заняла его соотечественница, пока еще действующая чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань. Это — дебют лучшей шахматистки современности на официальном турнире отборочного цикла к мужскому ЧМ.

Ранее Хоу Ифань добровольно отказалась защищать свой титул на проходящем в эти дни в Тегеране мировом первенстве. Китаянку возмутило проведение состязаний по системе плей-офф. На ее взгляд, чемпиона уместно определять исключительно в формате традиционного матча против официального претендента.

Премьера Хоу Ифань на принципиально новом уровне ознаменовалась ничейным исходом белыми фигурами с Непомнящим.

Миром завершили свои партии и остальные полпреды России: Яковенко выстоял черными против одного из главных фаворитов Накамуры, действовавшие белыми Томашевский, Грищук и Рязанцев сыграли, соответственно, против Ароняна, малоизвестного норвежца Йона Людвига Хаммера (158-е место в рейтинге ФИДЕ) и украинца Павла Эльянова.

Результативными выдались лишь три партии из девяти. Возрастной британец Майкл Адамс разобрался с местным шахматистом Салехом Салемом, Вашье-Лаграв набрал очко в схватке с китайцем Ли Чао, а еще один представитель Поднебесной Дин Лижэнь капитулировал перед венгром Рихардом Раппортом, который на недавнем супертурнире в Вейк-ан-Зее обставил самого Карлсена.

В воскресенье, во второй день соревнований Раппорт и Вашье-Лаграв сойдутся за одним столом. Кроме того, нас ожидают два российских дерби: Непомнящий — Рязанцев и Яковенко — Грищук.

Начало всех туров — 14:00 по московскому времени. Единственный выходной назначен на 23 февраля.