Все российские гроссмейстеры стартовали на этапе Гран-при FIDE с ничьих
Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с норвежцем Йоном Людвигом Хаммером в первом туре первого этапа
Гран-при FIDE, который проходит в Шардже (ОАЭ).
Партия, в которой россиянин сыграл белыми фигурами, завершилась на 41-м ходу.
Остальные россияне также завершили свои стартовые партии вничью. Так, Ян Непомнящий разошелся миром с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, Евгений Томашевский сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с Хикару Накамурой из США, а Александр Рязанцев — с украинцем Павлом Эльяновым. Ещё одна ничья была зафиксирована во встрече испанца Франсиско Вальехо и Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана.
Результативными оказались три матча первого тура: англичанин Майкл Адамс выиграл у Салеха Салема из ОАЭ, венгр Рихард Раппорт взял верх над китайцем Дин Лижэнь, француз Максим
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