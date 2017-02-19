Все российские гроссмейстеры стартовали на этапе Гран-при FIDE с ничьих

Партия, в которой россиянин сыграл белыми фигурами, завершилась на 41-м ходу.



Остальные россияне также завершили свои стартовые партии вничью. Так, Ян Непомнящий разошелся миром с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, Евгений Томашевский сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с Хикару Накамурой из США, а Александр Рязанцев — с украинцем Павлом Эльяновым. Ещё одна ничья была зафиксирована во встрече испанца Франсиско Вальехо и Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана.



Результативными оказались три матча первого тура: англичанин Майкл Адамс выиграл у Салеха Салема из ОАЭ, венгр Рихард Раппорт взял верх над китайцем Дин Лижэнь, француз Максим Вашье-Лаграв обыграл китайца Ли Чао.