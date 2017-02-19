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19 февраля 2017, 0:12 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Все российские гроссмейстеры стартовали на этапе Гран-при FIDE с ничьих

Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с норвежцем Йоном Людвигом Хаммером в первом туре первого этапа Гран-при FIDE, который проходит в Шардже (ОАЭ).

Партия, в которой россиянин сыграл белыми фигурами, завершилась на 41-м ходу.

Остальные россияне также завершили свои стартовые партии вничью. Так, Ян Непомнящий разошелся миром с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, Евгений Томашевский сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с Хикару Накамурой из США, а Александр Рязанцев — с украинцем Павлом Эльяновым. Ещё одна ничья была зафиксирована во встрече испанца Франсиско Вальехо и Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана.

Результативными оказались три матча первого тура: англичанин Майкл Адамс выиграл у Салеха Салема из ОАЭ, венгр Рихард Раппорт взял верх над китайцем Дин Лижэнь, француз Максим Вашье-Лаграв обыграл китайца Ли Чао.
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