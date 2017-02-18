Россиянка Наталья Погонина уступила в третьем круге ЧМ по шахматам и покинула турнир
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Россиянка Наталья Погонина уступила во второй партии третьего круга на чемпионате мира по шахматам, который проходит в Тегеране, и покинула турнир.
Погонина черными фигурами уступила китаянке Ни Шицюнь. Ранее Погонина сыграла с соперницей вничью.
Россиянки Ольга Гиря (белыми) и Александра Костенюк (черными) сыграли вничью свои вторые матчи с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и шведкой Пией Крамлинг соответственно. Поскольку и в первых партиях этих соперниц был зафиксирован ничейный результат, их ждет
Украинка Анна Музычук во второй партии белыми нанесла поражение Фам Ле Тао Нгуен из Вьетнама и вышла в ¼ финала.
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