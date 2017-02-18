Грищук сыграл вничью с Хаммером в первом туре этапа Гран-при FIDE

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Другой россиянин Ян Непомнящий разошелся миром с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, Евгений Томашевский сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с Хикару Накамурой из США, а Александр Рязанцев — с украинцем Павлом Эльяновым.

После первого тура лидируют Максим Вашье-Лаграв из Франции, венгр Рихард Раппорт и Майкл Адамс из Англии, одержавшие победы в своих встречах.

Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля , выходной день — 23 февраля. Победитель каждого этапа получит по 170 зачетных очков и €20 тысяч призовых. Призовой фонд каждого этапа составляет €130 тыс., всей серии — €520 тыс.

Турнир в Шардже является первым из четырех запланированных этапов Гран-при. В течение нынешнего года в рамках Гран-при также пройдут турниры в Москве ( 21—27 мая ), швейцарской Женеве ( 6—15 июля ) и испанской Пальме ( 16—25 ноября ). По итогам Гран-при определятся два участника турнира претендентов, которые присоединятся к финалистам розыгрыша Кубка мира, запланированного в сентябре в Тбилиси. Еще два участника претендентского турнира определятся по рейтингу FIDE, одну фамилию назовут его организаторы.