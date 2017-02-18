Грищук сыграл вничью с Хаммером в первом туре этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с норвежцем Йоном Людвигом Хаммером в первом туре этапа
Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).
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Другой россиянин Ян Непомнящий разошелся миром с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, Евгений Томашевский сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с Хикару Накамурой из США, а Александр Рязанцев — с украинцем Павлом Эльяновым.
После первого тура лидируют Максим
Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров
Турнир в Шардже является первым из четырех запланированных этапов
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