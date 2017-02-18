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18 февраля 2017, 20:41 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Грищук сыграл вничью с Хаммером в первом туре этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с норвежцем Йоном Людвигом Хаммером в первом туре этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ).

Другой россиянин Ян Непомнящий разошелся миром с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая. Увеличить
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Другой россиянин Ян Непомнящий разошелся миром с единственной женщиной на турнире чемпионкой мира Хоу Ифань из Китая, Евгений Томашевский сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко — с Хикару Накамурой из США, а Александр Рязанцев — с украинцем Павлом Эльяновым.

После первого тура лидируют Максим Вашье-Лаграв из Франции, венгр Рихард Раппорт и Майкл Адамс из Англии, одержавшие победы в своих встречах.

Шахматисты играют по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля, выходной день — 23 февраля. Победитель каждого этапа получит по 170 зачетных очков и €20 тысяч призовых. Призовой фонд каждого этапа составляет €130 тыс., всей серии — €520 тыс.

Турнир в Шардже является первым из четырех запланированных этапов Гран-при. В течение нынешнего года в рамках Гран-при также пройдут турниры в Москве (21—27 мая), швейцарской Женеве (6—15 июля) и испанской Пальме (16—25 ноября). По итогам Гран-при определятся два участника турнира претендентов, которые присоединятся к финалистам розыгрыша Кубка мира, запланированного в сентябре в Тбилиси. Еще два участника претендентского турнира определятся по рейтингу FIDE, одну фамилию назовут его организаторы.

Серия Гран-при FIDE среди мужчин проходит в четвертый раз. В 2008—2010 годах победителем стал Левон Аронян, в 2012—2013 — Веселин Топалов, в 2014—2015 — Фабиано Каруана.
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