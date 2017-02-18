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18 февраля 2017, 20:40 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Костенюк и Гиря завершат 1/8 финала ЧМ по шахматам на тай-брейке

Российские гроссмейстеры не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране (Иран), по итогам двух партий в классические шахматы.

Александра Костенюк и Ольга Гиря обе партии завершили вничью. Костенюк в 1/8 финала играет со шведкой Пией Крамлинг, а Гиря — с китаянкой Цзюй Веньцзюнь. 19 февраля в этих парах будет проведён тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, ещё две — 10 минут и, если потребуется, армагеддон.

Еще одна представительница России, Наталья Погонина, по итогам двух партий проиграла китаянке Ни Шицюнь со счётом 0,5:1,5 и завершила выступление на чемпионате мира.
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