Костенюк и Гиря завершат 1/8 финала ЧМ по шахматам на тай-брейке

Александра Костенюк и Ольга Гиря обе партии завершили вничью. Костенюк в 1/8 финала играет со шведкой Пией Крамлинг, а Гиря — с китаянкой Цзюй Веньцзюнь. 19 февраля в этих парах будет проведён тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, ещё две — 10 минут и, если потребуется, армагеддон.



Еще одна представительница России, Наталья Погонина, по итогам двух партий проиграла китаянке Ни Шицюнь со счётом 0,5:1,5 и завершила выступление на чемпионате мира.