Костенюк и Гиря завершат 1/8 финала ЧМ по шахматам на тай-брейке
Российские гроссмейстеры не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране (Иран), по итогам двух партий в классические шахматы.
Александра Костенюк и Ольга Гиря обе партии завершили вничью. Костенюк в 1/8 финала играет со шведкой Пией Крамлинг, а Гиря — с китаянкой Цзюй Веньцзюнь. 19 февраля в этих парах будет проведён тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, ещё две — 10 минут и, если потребуется, армагеддон.
Еще одна представительница России, Наталья Погонина, по итогам двух партий проиграла китаянке Ни Шицюнь со счётом 0,5:1,5 и завершила выступление на чемпионате мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter