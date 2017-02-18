Российская шахматистка Погонина не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Погонина проиграла китаянке Ни Шицюнь во второй партии 1/8 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин и выбыла из турнира, который проходит в Тегеране.
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Другая россиянка Александра Костенюк вновь сыграла вничью со шведкой Пией Крамлинг, Ольга Гиря также разошлась миром с представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь. Победительницы в этих противостояниях определятся по результатам
В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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