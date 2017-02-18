Непомнящий и Грищук стартуют на Гран-при ФИДЕ по шахматам в ОАЭ
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Серия
Гран-при по шахматам среди мужчин стартует в субботу в Шардже (ОАЭ). Два лучших шахматиста по итогам серии из четырех турниров получат право в марте следующего года сыграть в турнире претендентов на чемпионский титул.
Турнир в Шардже открывает новый претендентский цикл в мужских шахматах. В течение нынешнего года в рамках
Первым участником турнира претендентов стал российский гроссмейстер Сергей Карякин, который в ноябре проиграл в чемпионском матче норвежцу Магнусу Карлсену. Карлсен же осенью 2018 года будет защищать свой титул в матче с победителем турнира претендентов.
В нынешнем году FIDE внесла изменения в формат турниров
Шахматисты будут играть по швейцарской системе в девять туров
Лишь четверо из первой десятки
В серии примут участие 24 шахматиста, каждый из которых сыграет на трех этапах. Помимо участников турнира в Шардже, это финалист Кубка мира 2015 года россиянин Петр Свидлер, полуфиналист этого турнира Аниш Гири из Нидерландов, индиец Пентала Харикришна, Борис Гельфанд из Израиля, еще один представитель России Эрнесто Инаркиев и китаец Вэй И. В первую десятку рейтинга FIDE входят лишь четверо участников серии
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