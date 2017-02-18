Непомнящий и Грищук стартуют на Гран-при ФИДЕ по шахматам в ОАЭ

Турнир в Шардже открывает новый претендентский цикл в мужских шахматах. В течение нынешнего года в рамках Гран-при пройдут турниры в Шардже, Москве ( 21—27 мая ), швейцарской Женеве ( 6—15 июля ) и испанской Пальме ( 16—25 ноября ). По итогам Гран-при определятся два участника турнира претендентов, которые присоединятся к финалистам розыгрыша Кубка мира, запланированного в сентябре в Тбилиси. Еще два участника претендентского турнира определятся по рейтингу Международной федерации шахмат (FIDE), одну фамилию назовут его организаторы.

Первым участником турнира претендентов стал российский гроссмейстер Сергей Карякин, который в ноябре проиграл в чемпионском матче норвежцу Магнусу Карлсену. Карлсен же осенью 2018 года будет защищать свой титул в матче с победителем турнира претендентов.

В нынешнем году FIDE внесла изменения в формат турниров Гран-при — на каждом этапе будут выступать не 12, а 18 шахматистов. В Шардже заявлены Максим Вашье-Лаграв из Франции, армянин Левон Аронян, Хикару Накамура из США, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Дин Лижэнь и Ли Чао из Китая, украинец Павел Эльянов, Майкл Адамс из Англии, россияне Ян Непомнящий, Александр Грищук, Евгений Томашевский, Дмитрий Яковенко и Александр Рязанцев, испанец Франсиско Вальехо Понс, венгр Рихард Раппорт, Салех Салем из ОАЭ, Йон Людвиг Хаммер из Норвегии и экс-чемпионка мира Хоу Ифань из Китая.

Шахматисты будут играть по швейцарской системе в девять туров 18—27 февраля , выходной день — 23 февраля. Победитель каждого этапа получит по 170 зачетных очков и 20 тысяч евро призовых. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тыс. евро, всей серии — 520 тысяч.

Лишь четверо из первой десятки

В серии примут участие 24 шахматиста, каждый из которых сыграет на трех этапах. Помимо участников турнира в Шардже, это финалист Кубка мира 2015 года россиянин Петр Свидлер, полуфиналист этого турнира Аниш Гири из Нидерландов, индиец Пентала Харикришна, Борис Гельфанд из Израиля, еще один представитель России Эрнесто Инаркиев и китаец Вэй И. В первую десятку рейтинга FIDE входят лишь четверо участников серии Гран-при — это Вашье-Лаграв, Аронян, Накамура и Со. Пропустят серию такие гроссмейстеры, как Фабиано Каруана и Уэсли Со из США, индиец Вишванатан Ананд, россиянин Владимир Крамник, болгарин Веселин Топалов, а также Карлсен с Карякиным.