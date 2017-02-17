Российская шахматистка Костенюк сыграла вничью в первой партии 1/8 финала чемпионата мира
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Александра Костенюк сыграла вничью со шведкой Пией Крамлинг в первой партии 1/8 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране.
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Другая россиянка Наталья Погонина сыграла вничью с китаянкой Ни Шицюнь, Ольга Гиря разошлась миром с другой представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь.
В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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