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17 февраля 2017, 20:01 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Российская шахматистка Костенюк сыграла вничью в первой партии 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Александра Костенюк сыграла вничью со шведкой Пией Крамлинг в первой партии 1/8 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране.

Наталья Погонина и Ольга Гиря также сыграли свои партии вничью. Увеличить
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Другая россиянка Наталья Погонина сыграла вничью с китаянкой Ни Шицюнь, Ольга Гиря разошлась миром с другой представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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