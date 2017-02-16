Российские шахматистки Костенюк и Погонина вышли в 1/8 финала ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам тай-брейка Костенюк оказалась сильнее Инны Гапоненко (Украина), а Погонина сломила сопротивление Хуан Цянь (Китай). В среду участие в топ-16 себе обеспечила еще одна представительница России Ольга Гиря.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.