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16 февраля 2017, 21:52 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Российские шахматистки Костенюк и Погонина вышли в 1/8 финала ЧМ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянки Александра Костенюк и Наталья Погонина пробились в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране.

В среду участие в топ-16 себе обеспечила еще одна представительница России Ольга Гиря. Увеличить
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По итогам тай-брейка Костенюк оказалась сильнее Инны Гапоненко (Украина), а Погонина сломила сопротивление Хуан Цянь (Китай). В среду участие в топ-16 себе обеспечила еще одна представительница России Ольга Гиря.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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