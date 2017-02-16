Путин наградил Спасского почетной грамотой за популяризацию шахмат в стране
МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент РФ Владимир Путин наградил 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского почетной грамотой за популяризацию шахмат в стране по случаю его 80-летнего юбилея. Поздравление президента РФ зачитал его помощник, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.
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Торжественный вечер прошел в Центральном доме шахматиста в Москве.
«Талант, мастерство, умение творчески и нестандартно мыслить помогли вам покорить шахматный олимп. Отмечу также просветительскую деятельность, популяризацию шахмат среди молодежи», — говорится в обращении Путина.
Также Левитин вручил юбиляру грамоту «За большую работу по популяризации шахмат в стране, созданию школ и клубов».
Спасскому исполнилось 80 лет 30 января. В четверг поздравить его пришли гроссмейстеры, политики, бизнесмены и любители шахмат.
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