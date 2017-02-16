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16 февраля 2017, 19:19 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Вечер по случаю юбилея Спасского прошел в Центральном доме шахматиста в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Торжественный вечер по случаю юбилея 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского прошел в Центральном доме шахматиста в Москве.

30 января известному гроссмейстеру исполнилось 80 лет. Увеличить
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Спасскому исполнилось 80 лет 30 января. В четверг поздравить его пришли гроссмейстеры, политики, бизнесмены и любители шахмат.

«Мы чествуем величайшего шахматиста, старейшего из живущих чемпионов мира Бориса Васильевича Спасского. Мы гордимся, что он является членом нашего клуба, — сказал ТАСС президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов. — Он прославился тем, что возбудил интерес к шахматам во всем мире, когда проходил его матч за шахматную корону против Бобби Фишера».

«Признаюсь, он был одним из моих любимых шахматистов. Его универсальность в игре не могла не нравиться», — добавил Филатов.
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