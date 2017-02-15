Российская шахматистка Гиря вышла в 1/8 финала чемпионата мира
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россиянка Ольга Гиря одержала победу над соотечественницей Анастасией Боднарук во втором матче 1/16 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране.
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Первый матч между шахматистками также завершился победой Гири, которая вышла в следующую стадию турнира, где встретится с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Место в 1/8 финала турнира себе также обеспечили Ле Тхао Нгуиен Фам (Вьетнам) и Виктория Ни (США), победившие соответственно россиянок Александру Горячкину и Валентину Гунину. В топ-16 также пробились китаянка Шэнь Ян, которая оказалась сильнее представительницы России Анастасии Савиной, и украинка Анна Музычук, взявшая верх над Алиной Кашлинской.
В партиях Наталья Погонина — Хуан Цянь (Китай), Александра Костенюк — Инна Гапоненко (Украина) победитель определится по итогам
В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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