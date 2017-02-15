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15 февраля 2017, 1:24 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карлсен, Карякин и Крамник выступят на турнире в Ставангере в июне

Организаторы крупного шахматного турнира в Ставангере (Норвегия), который пройдёт с 5 по 17 июня, объявили состав участников.

В соревнованиях выступят десять шахматистов, включая действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена и россиян Владимира Крамника и Сергея Карякина.

Шахматы. Norway Chess. Норвегия, Ставангер
Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США), Владимир Крамник (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Вишванатан Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин (Россия), Аниш Гири (Нидерланды).
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