Карлсен, Карякин и Крамник выступят на турнире в Ставангере в июне

В соревнованиях выступят десять шахматистов, включая действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена и россиян Владимира Крамника и Сергея Карякина.



Шахматы. Norway Chess. Норвегия, Ставангер

Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США), Владимир Крамник (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Вишванатан Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин (Россия), Аниш Гири (Нидерланды).