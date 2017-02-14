Шахматистка Гиря обыграла Боднарук в первом матче 1/16 финала ЧМ

Также в первых партиях 1/16 финала россиянка Анастасия Савина проиграла китаянке Шэнь Ян, Алина Кашлинская уступила украинке Анне Музычук, Валентина Гунина проиграла Виктории Ни из США. Партии Наталья Погонина — Хуан Цянь (Китай), Александра Костенюк — Инна Гапоненко (Украина), Александра Горячкина — Ле Тхао Нгуиен Фам (Вьетнам) завершились вничью.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.