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14 февраля 2017, 20:50 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Шахматистка Гиря обыграла Боднарук в первом матче 1/16 финала ЧМ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россиянка Ольга Гиря одержала победу над соотечественницей Анастасией Боднарук в первом матче 1/16 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Также в первых партиях 1/16 финала россиянка Анастасия Савина проиграла китаянке Шэнь Ян, Алина Кашлинская уступила украинке Анне Музычук, Валентина Гунина проиграла Виктории Ни из США. Партии Наталья Погонина — Хуан Цянь (Китай), Александра Костенюк — Инна Гапоненко (Украина), Александра Горячкина — Ле Тхао Нгуиен Фам (Вьетнам) завершились вничью.

В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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