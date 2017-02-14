Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/28775043/
14 февраля 2017, 20:34 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Более тысячи книг, рукописей и документов из музея шахмат будут оцифрованы

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более тысячи книг, рукописей и документов из музея шахмат будут оцифрованы Российской государственной библиотекой (РГБ) и доступны всем желающим.

По словам главы Российской шахматной федерации Андрея Филатова документы будут доступны всем желающим. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом заявил журналистам президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

«Около тысячи документов, рукописей и книг из нашего музея будут аккуратно оцифрованы, размещены в сети и доступны всем желающим», — сказал Филатов.

«Уверен, этот проект будет пользоваться большим спросом. Он будет размещен в Национальной электронной библиотеке. И вообще сделаем все, чтобы этот проект был реализован, — сказал исполняющий обязанности генерального директора РГБ Владимир Гнездилов. — Мы заинтересованы в пропаганде этой занимательной игры».

«Мы хотим быть впереди всех в мире в плане развития шахмат, и оцифровка документов — это один из множества шагов. Мы развиваем шахматы и будем делать еще многое, — сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. — Но другие страны не отстают и иногда двигаются даже быстрее».

«Также от лица правительства России хочу поблагодарить FIDE (Международную федерацию шахмат) за работу, которую она делает для развития шахмат в мире», — добавил Дворкович.

Первый в мире музей шахмат был создан в 1980 году и располагается на Гоголевском бульваре в Москве в здании Центрального дома шахматиста имени Ботвинника.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Филатов: три российских гроссмейстера, помимо Карякина, способны обыграть Карлсена

Филатов: три российских гроссмейстера, помимо Карякина, способны обыграть Карлсена

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Как минимум три российских гроссмейстера, помимо Сергея Карякина, могут обыграть обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение журналистам высказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.
Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

Мутко: иностранные болельщики составят 10% аудитории матчей Кубка конфедераций

Ольга Подчуфарова: все шло к перетренированности на протяжении двух лет

Уже несколько российских спортсменов вернули олимпийские медали по решению МОК