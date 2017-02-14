Более тысячи книг, рукописей и документов из музея шахмат будут оцифрованы
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более тысячи книг, рукописей и документов из музея шахмат будут оцифрованы Российской государственной библиотекой (РГБ) и доступны всем желающим.
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Об этом заявил журналистам президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.
«Около тысячи документов, рукописей и книг из нашего музея будут аккуратно оцифрованы, размещены в сети и доступны всем желающим», — сказал Филатов.
«Уверен, этот проект будет пользоваться большим спросом. Он будет размещен в Национальной электронной библиотеке. И вообще сделаем все, чтобы этот проект был реализован, — сказал исполняющий обязанности генерального директора РГБ Владимир Гнездилов. — Мы заинтересованы в пропаганде этой занимательной игры».
«Мы хотим быть впереди всех в мире в плане развития шахмат, и оцифровка документов — это один из множества шагов. Мы развиваем шахматы и будем делать еще многое, — сказал
«Также от лица правительства России хочу поблагодарить FIDE (Международную федерацию шахмат) за работу, которую она делает для развития шахмат в мире», — добавил Дворкович.
Первый в мире музей шахмат был создан в 1980 году и располагается на Гоголевском бульваре в Москве в здании Центрального дома шахматиста имени Ботвинника.
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