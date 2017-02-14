Филатов: три российских гроссмейстера, помимо Карякина, способны обыграть Карлсена

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ноябре 2016 года Карякин и Карлсен играли между собой за звание чемпиона мира. Норвежец сохранил титул после победы на тай-брейке.

«Все сейчас знают Карякина. Но я уверен, что Карлсена может обыграть не только он. Как минимум еще три человека способны на это — Александр Грищук, Ян Непомнящий и один в резерве, имя которого пока называть не буду», — сказал Филатов.

В декабре Карякин стал чемпионом мира по блицу. По итогам 21 партии он набрал 16,5 балла, опередив Карлсена по дополнительным показателям.