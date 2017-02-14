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14 февраля 2017, 14:58 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Филатов: три российских гроссмейстера, помимо Карякина, способны обыграть Карлсена

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Как минимум три российских гроссмейстера, помимо Сергея Карякина, могут обыграть обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение журналистам высказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

В ноябре 2016 года Карякин и Карлсен играли между собой за звание чемпиона мира. Увеличить
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В ноябре 2016 года Карякин и Карлсен играли между собой за звание чемпиона мира. Норвежец сохранил титул после победы на тай-брейке.

«Все сейчас знают Карякина. Но я уверен, что Карлсена может обыграть не только он. Как минимум еще три человека способны на это — Александр Грищук, Ян Непомнящий и один в резерве, имя которого пока называть не буду», — сказал Филатов.

В декабре Карякин стал чемпионом мира по блицу. По итогам 21 партии он набрал 16,5 балла, опередив Карлсена по дополнительным показателям.
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