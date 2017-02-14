«Фосагро» выделит Российской шахматной федерации порядка 30 млн рублей за 2017 год
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Крупнейший российский производитель фосфатных удобрений «Фосагро» выделит Российской шахматной федерации (РШФ) порядка 30 миллионов рублей в рамках соглашения, рассчитанного на 2017 год. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев.
Во вторник «Фосагро» и РШФ подписали соглашение о генеральном партнерстве на 2017 год.
«Объем поддержки на текущий год для шахматной федерации запланирован в размере порядка 30 миллионов рублей», — сказал Гурьев.
«Фосагро» — наш традиционный и давний партнер, который применяет схожие с российской шахматной школой тактики, представляя сплав опыта и молодости, нацеленный только на выигрыш, — добавил президент РШФ Андрей Филатов.
«Фосагро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.
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