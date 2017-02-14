Впервые состоялся турнир среди слепых и слабовидящих и первый турнир Студенческой шахматной лиги. Международная шахматная конференция, собравшая более 200 участников, стала особенностью деловой программы Moscow Open.



«Фестиваль Moscow Open — это визитная карточка шахматной Москвы. Ежегодно мы собираем в столице десятки сотен любителей и профессионалов шахмат со всего мира. Безусловно, этот проект — командная работа. Без наших коллег и друзей, с которыми мы работаем уже 13 лет, было бы сложно провести такой фестиваль. Особо хочется отметить вклад ректора РГСУ Натальи Починок, главы департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева и руководителя дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александра Полинского», — отметил президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата.



Первое место в этапе Кубка России Moscow Open — 2017 разделили Дмитрий Гордиевский (Москва) и Владислав Артемьев (Омск), набравшие в девяти турах по 7,5 очка. По дополнительным показателям победа была присуждена москвичу. Третье место разделили Борис Грачёв (Москва), Денис Хисматуллин (Нефтекамск), Гата Камский (США), Максат Атабаев (Туркмения) и Евгений Левин (Санкт-Петербург). В итоге бронзу взял Грачёв.

Гроссмейстер из Феодосии Оксана Грицаева стала победительницей этапа Кубка России среди женщин Moscow Open — 2017 с результатом 8,5 очка из девяти возможных. Серебряный призёр — москвичка Алина Кашлинская (7,5). Третье место заняла Дина Беленькая (Санкт-Петербург), набравшая 7 очков.



138 победителей и призёров фестиваля разделили между собой призовой фонд Moscow Open — 2017 в 4,5 млн рублей.