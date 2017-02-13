Россиянки Боднарук и Савина вышли в 1/16 финала чемпионата мира по шахматам
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Боднарук и Анастасия Савина вышли в 1/16 финала чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране.
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Боднарук обыграла Митру Хейазипур из Индии в армагеддоне, Савина на
В следующей стадии турнира Боднарук встретится с Чжао Сюэ из Китая, Савина сыграет с грузинкой Саломе Мелией.
Ранее в 1/16 финала пробились россиянки Александр Костенюк, Валентина Гунина, Наталья Погонина, Александра Горячкина и Алина Кашлинская.
Всего в турнире принимают участие 63 спортсменки. В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Первая партия финала пройдет 27 февраля.
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