Россиянки Боднарук и Савина вышли в 1/16 финала чемпионата мира по шахматам

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Боднарук обыграла Митру Хейазипур из Индии в армагеддоне, Савина на тай-брейке была сильнее представительницы Польши Моники Соцко. Еще одна россиянка Дарья Чарочкина уступила китаянке Хуан Цянь.

В следующей стадии турнира Боднарук встретится с Чжао Сюэ из Китая, Савина сыграет с грузинкой Саломе Мелией.

Ранее в 1/16 финала пробились россиянки Александр Костенюк, Валентина Гунина, Наталья Погонина, Александра Горячкина и Алина Кашлинская.

Всего в турнире принимают участие 63 спортсменки. В пяти стартовых кругах участницы проводят две партии с классическим контролем времени, если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут, и так называемый армагеддон. Финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Первая партия финала пройдет 27 февраля.