Девять россиянок продолжают борьбу на чемпионате мира по шахматам

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Завершился второй игровой день чемпионата мира по шахматам среди женщин, и уже определились некоторые участницы 1/16 финала. Напомним, что по регламенту шахматистки в каждом круге, кроме финала, играют мини-матч из двух партий, а в случае ничьей определяют победителя на тай-брейке. После двух партий стали известны имена 21-й претендентки, прошедшей дальше по сетке турнира. Еще 11 матчей завершились вничью, и третий день чемпионата будет полностью посвящен тай-брейкам, которые определят полный состав второго круга турнира.

Шесть российских шахматисток уже оформили победы. Это Александра Костенюк, Наталья Погонина, Валентина Гунина, Ольга Гиря, Александра Горячкина и Алина Кашлинская. Две представительницы отечественной шахматной школы Марина Нечаева и Александра Ковалевская сложили оружие. Остальные девушки сыграют тай-брейк.

Экс-чемпионка мира и лучшая шахматистка России Костенюк не испытала проблем во встрече Сабриной Латреш из Алжира, победив в обеих партиях.

Во втором раунде она встретится с украинкой Инной Гапоненко, которая обыграла Ковалевскую, сначала победив белыми, а затем удержав ничью черными. Силы соперниц были примерно равны, причем Ковалевская в рейтинге ФИДЕ располагается даже выше Гапоненко, опережая украинку на 16 очков. А Нечаева не справилась с представительницей Казахстана Динарой Садаукасовой, проиграв со счетом полтора на пол-очка.

Дарья Чарочкина, Анастасия Савина и Анастасия Боднарук будут вынуждены сыграть тай-брейк, который разыгрывается по следующей схеме: две партии в быстрые шахматы с контролем времени 25 минут, затем, в случае ничьей, две партии с контролем 10 минут и два поединка в блиц с контролем пять минут. Если победитель до сих пор не определится, то шахматистки сыграют «армагеддон».

Наибольшего внимания заслуживают матчи с участием Чарочкиной и Боднарук, которые после первого дня уступали своим соперницам и смогли победить во вторых партиях.

Боднарук проиграла хозяйке турнира Митре Хеязипур черными в первом поединке, но белыми нашла уничтожающее продолжение 30. Лd7.

В случае взятия ладьи ферзем, следовало немедленное 31. Кf6+ с последующим выигрышем ферзя, а после 30. … f5 белые в результате размена ферзей выигрывали черного слона, переходя в эндшпиль с большим материальным преимуществом.

Самым же удивительным образом сложился матч Чарочкиной с фаворитом противостояния китаянкой Циань Хуан. Первую партию россиянка играла белыми, но не смогла найти путей для того, чтобы отобрать очки у более сильной по рейтингу соперницы. В итоге Чарочкина была вынуждена признать поражение на 75-м ходу. Однако, играя черными, Дарья не сникла и нашла возможность ослабить позицию короля белых, а после 41-го хода китаянка была вынуждена признать поражение, понимая, что атака черных приводила к неминуемой потере материала.

Стоит также отметить уверенную игру двух основных претенденток на победу китаянки Дзюй Веньдзюнь и чемпионки мира по быстрым шахматам и блицу украинки Анны Музычук. Они уверенно со счетом 2:0 переиграли своих соперниц. Музычук встретится в 1/16 финала Кашлинской, которой придется очень тяжело в борьбе с соперницей, имеющей вы рейтинге ФИДЕ на 140 очков больше.

Не обошлось и без неожиданностей.

Главной сенсацией стало поражение гроссмейстера Натальи Жуковой из Украины от международного мастера Нино Хуртидзе, представляющей Грузию.

Формат нокаут-турнира известен тем, что порой даже сильнейшие шахматисты проигрывают на ранней стадии, и многие женщины не поддерживают положение ФИДЕ о том, что чемпионка мира определяется чередованием матча обладателя титула с претендентом и турнира навылет с 64 участницами.

Пока еще действующая обладательница шахматной короны китаянка Хоу Ифань даже отказалась от участия в турнире из-за его формата, осознанно пойдя на потерю титула.

К слову, Ифань еще не определилась со своей дальнейшей судьбой и не исключает, что в ближайшем будущем пойдет по стопам великой Юдит Полгар и окончательно перейдет в мужские шахматы.

Поединки третьего дня чемпионата мира среди женщин начнутся в понедельник, 13 февраля, в 14:30 мск.