Девять россиянок продолжают борьбу на чемпионате мира по шахматам
После второго игрового дня чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране шесть россиянок, включая
экс-чемпионку мира Александру Костенюк, обеспечили себе участие в 1/16 финала, а три шахматистки продолжат борьбу в первом круге на тай-брейке.
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Завершился второй игровой день чемпионата мира по шахматам среди женщин, и уже определились некоторые участницы 1/16 финала. Напомним, что по регламенту шахматистки в каждом круге, кроме финала, играют
Шесть российских шахматисток уже оформили победы. Это Александра Костенюк, Наталья Погонина, Валентина Гунина, Ольга Гиря, Александра Горячкина и Алина Кашлинская. Две представительницы отечественной шахматной школы Марина Нечаева и Александра Ковалевская сложили оружие. Остальные девушки сыграют
Во втором раунде она встретится с украинкой Инной Гапоненко, которая обыграла Ковалевскую, сначала победив белыми, а затем удержав ничью черными. Силы соперниц были примерно равны, причем Ковалевская в рейтинге ФИДЕ располагается даже выше Гапоненко, опережая украинку на 16 очков. А Нечаева не справилась с представительницей Казахстана Динарой Садаукасовой, проиграв со счетом полтора на
Дарья Чарочкина, Анастасия Савина и Анастасия Боднарук будут вынуждены сыграть
Наибольшего внимания заслуживают матчи с участием Чарочкиной и Боднарук, которые после первого дня уступали своим соперницам и смогли победить во вторых партиях.
Боднарук проиграла хозяйке турнира Митре Хеязипур черными в первом поединке, но белыми нашла уничтожающее продолжение 30. Лd7.
В случае взятия ладьи ферзем, следовало немедленное 31. Кf6+ с последующим выигрышем ферзя, а после 30. … f5 белые в результате размена ферзей выигрывали черного слона, переходя в эндшпиль с большим материальным преимуществом.
Самым же удивительным образом сложился матч Чарочкиной с фаворитом противостояния китаянкой Циань Хуан. Первую партию россиянка играла белыми, но не смогла найти путей для того, чтобы отобрать очки у более сильной по рейтингу соперницы. В итоге Чарочкина была вынуждена признать поражение на 75-м ходу. Однако, играя черными, Дарья не сникла и нашла возможность ослабить позицию короля белых, а после 41-го хода китаянка была вынуждена признать поражение, понимая, что атака черных приводила к неминуемой потере материала.
Стоит также отметить уверенную игру двух основных претенденток на победу китаянки Дзюй Веньдзюнь и чемпионки мира по быстрым шахматам и блицу украинки Анны Музычук. Они уверенно со счетом 2:0 переиграли своих соперниц. Музычук встретится в 1/16 финала Кашлинской, которой придется очень тяжело в борьбе с соперницей, имеющей вы рейтинге ФИДЕ на 140 очков больше.
Не обошлось и без неожиданностей.
Главной сенсацией стало поражение гроссмейстера Натальи Жуковой из Украины от международного мастера Нино Хуртидзе, представляющей Грузию.
Формат
Пока еще действующая обладательница шахматной короны китаянка Хоу Ифань даже отказалась от участия в турнире
К слову, Ифань еще не определилась со своей дальнейшей судьбой и не исключает, что в ближайшем будущем пойдет по стопам великой Юдит Полгар и окончательно перейдет в мужские шахматы.
Поединки третьего дня чемпионата мира среди женщин начнутся в понедельник, 13 февраля, в 14:30 мск.
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