В Тегеране стартовал женский ЧМ по шахматам

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Турнир проходит по нокаут-системе, которую не жалуют многие спортсмены. Так, сильнейшая шахматистка мира, 22-летняя китаянка Хоу Ифань отказалась от участия в состязании из-за несогласия с форматом турнира на выбывание.

Таким образом, в этом году мы узнаем новую обладательницу шахматной короны.

Ранее сообщалось в СМИ, что призовой фонд чемпионата мира составит $450 тыс., что призовой фонд чемпионата мира составит $450 тыс., что призовой фонд чемпионата мира составит $450 тыс., а проигравших в первом раунде будет ждать утешительный приз в размере $3750.

Предваряла шахматные баталии жеребьевка женского турнира и торжественная церемония открытия — прошли эти мероприятия 10 февраля. Напутствовал девушек в добрый путь президент шахматной федерации страны-хозяйки Мерхдад Пахлеванзаде.

На сцену была приглашена дочь скончавшейся незадолго до старта турнира румынской шахматистки Кристины-Аделы Фойшор: ей вручили сувенирного коня на черно-белой доске — любимую фигуру матери.

До этого ушедшую из жизни шахматистку почтили минутой молчания.

К сожалению, в Иране спортивный форум не вызвал должного внимания. Всему виной проходившие как раз в пятницу демонстрации по случаю 38-й годовщины Исламской революции.

Массовая акция проходит и в иранской столице: слышны лозунги против США и Израиля, звучат выкрики «Смерть Америке!». Люди топчут флаги и сжигают чучело новоизбранного президента США Дональда Трампа….

Что не помешало городу произвести хорошее впечатление на гостей турнира.

Политические распри не волнуют собравшихся в игровом зале тегеранской гостиницы «Эспинас Палас» — здесь у 63 шахматисток, готовых вступить в борьбу за звание чемпионки мира, своих проблем хватает.

В помещение стоит изнуряющая жара. Участницы, играющие в закрытой одежде, жалуются на плохие условия проведения соревнований. Особенно мешают хиджабы, споры вокруг которых разгорелись еще до старта чемпионата мира.

Многих шахматисток подобные правила не устроили: от участия в чемпионате мира сразу отказались экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук, серебряный призер первенства США Нази Паикидзе и четвертый номер рейтинга Хампи Конеру из Индии, которая уже имела опыт выступления в подобном головном уборе.

Россия, представленная на турнире одиннадцатью шахматистками, откровенно слабо стартовала на чемпионате.

Порадовали лишь лидеры отечественных женских шахмат.

Александра Костенюк и Валентина Гунина, одержавшие победы в первой партии 1/32 финала.

Костенюк выиграла белыми фигурами у Сабрины Латреш из Алжира, Гунина — черными у американки Виктории Ни.

Вничью свои матчи завершили Наталья Погонина (белыми против канадки Чжоу Циюй), Александра Горячкина (белыми против китаянки Чжай Мо), Алина Кашлинская (черными против перуанки Дейси Кори) и Анастасия Савина (черными против полячки Моники Сочко).

Екатерина Ковалевская (черными против Инны Гапоненко из Украины), Дарья Чарочкина (белыми против Цзянь Хуань из Китая), Анастасия Бондарук (черными против Митре Ниязипоур из Ирана) и Марина Нечаева (черными против Динары Садуакасовой из Казахстана) потерпели поражения.

Еще одна россиянка, Ольга Гиря проходит во второй круг сразу — она-то и должна была стать соперницей безвеременно ушедшей из жизни румынки Фойшор.

Главные звезды турнира свои встречи не проигрывали: если украинка Анна Музычук и китаянка Цзюй Вэньцзюнь одержали убедительные победы, то Харика Дронавалли из Индии поделила очки с представительницей Бангладеша Шамимой Актер.

Главной же неожиданностью первого дня женского чемпионата мира стала победа египтянки Халед Моны черными фигурами над Наной Дзагнидзе (Грузия).