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https://sport.mail.ru/news/chess/28745049/
12 февраля 2017, 11:18 | Прочие: Шахматы, шашки | Comments.ua

Украинская шахматистка стартовала в победы на ЧМ в Иране

В Тегеране 11 февраля стартовал чемпионат мира по классическим шахматам среди женщин — участницы разыграют титул нового чемпиона мира.

В Тегеране 11 февраля стартовал чемпионат мира по классическим шахматам среди женщин — участницы разыграют титул нового чемпиона мира. Увеличить
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Действующая чемпионка мира Хоу Ифань игнорирует чемпионаты мира в непарные года, которые разыгрываются по нокаут-системе, сообщает «Корреспондент.net».

В каждом раунде (кроме финала) победителя должны определить две партии с контролем 1,5 часа на 40 первых ходов плюс 30 минут на остальные с добавлением 30 секунд после каждого хода (начиная с первого). Если эти две партии победителя не определят, играются две партии в рапид, потом минутный рапид, блиц-партии, ну и закончится все может армагеддоном.

С первого раунда (1/32 финала) борьбу начали пять украинок и двое из них стартовали с победы.

Одна из фавориток турнира Анна Музычук черными сумела переиграть Амину Мезиуд из Алжира. С победы стартовала Инна Гапоненко, которая белыми обыграла россиянку Екатерину Ковалевскую.

В партиях Анна Ушенина — Анастасия Зезюлькина и Хоанг Тхань Чанг — Наталия Букса первые партии завершились вничью, а вот Наталья Жукова свою первую партию проиграла Нино Хурцидзе и в воскресенье ее устроит только победа.

Фото: «Корреспондент.net».

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