Магнус Карлсен не примет участия в командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Турнир в Ханты-Мансийске пройдет с 17 по 28 июня. Вместо него Карлсен сыграет на этапе Grand Chess Tour, который состоится в Париже с 21 по 25 июня.

«Это печально, потому что это был единственный шанс для сборной Норвегии (победить на турнире). Следующий раз может представиться нескоро, но выбор в пользу Grand Chess Tour был сделан раньше», — заявил менеджер спортсмена Эспен Агдестейн.