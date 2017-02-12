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12 февраля 2017, 9:55 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Магнус Карлсен не примет участия в командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не примет участия в командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске, сообщает mattogpatt.no.

Турнир в Ханты-Мансийске пройдет с 17 по 28 июня. Вместо него Карлсен сыграет на этапе Grand Chess Tour, который состоится в Париже с 21 по 25 июня.

«Это печально, потому что это был единственный шанс для сборной Норвегии (победить на турнире). Следующий раз может представиться нескоро, но выбор в пользу Grand Chess Tour был сделан раньше», — заявил менеджер спортсмена Эспен Агдестейн.

В ноябре 2016 года в Нью-Йорке Карлсен защитил титул чемпиона мира, обыграв на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.
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