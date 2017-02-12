Магнус Карлсен не примет участия в командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не примет участия в командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске, сообщает mattogpatt.no.
Турнир в
«Это печально, потому что это был единственный шанс для сборной Норвегии (победить на турнире). Следующий раз может представиться нескоро, но выбор в пользу Grand Chess Tour был сделан раньше», — заявил менеджер спортсмена Эспен Агдестейн.
В ноябре 2016 года в
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